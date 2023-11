Fußball-Kreisliga A Ärgert Kückhoven auch Hilfarth?

Gegner Kückhoven spielt bislang eine recht solide Saison, was im Moment Platz acht der Rangliste bedeutet. Auffallend ist dabei die starke Defensive, die erst 16 Gegentreffer zuließ, was in der Liga nur von Ay-Yildizspor Hückelhoven (13) getoppt wird. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Dirk Valley drei von den vergangenen vier Begegnungen verloren. Doch gerade gegen Spitzenmannschaften haben sich die Kückhovener bisher stark präsentiert. So holte die Germania sowohl bei Ay-Yildizspor Hückelhoven als auch beim SV Niersquelle Kuckum jeweils ein beachtliches 2:2-Unentschieden. Fakt ist, dass am Sonntag die Gäste von der Rur als Favorit in die Begegnung gehen werden.