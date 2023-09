Irre Aufholjagd in der A-Liga 5:3 nach 0:3 – Schostock trifft fünffach für Hilfarth

Was bei Hilfarth in der Kabine anschließend besprochen wurde, wird wohl in der Kabine bleiben. Wie ausgewechselt kamen die Gastgeber auf jeden Fall zurück auf den Platz. Und schon begannen die Pascal-Schostock-Festspiele: Mitte der ersten Hälfte eingewechselt, traf der Stürmer in der 49. Minute schnell zum 1:3. Der Druck der Hilfarther wurde jetzt immer stärker, und Schostock war nicht zu bremsen. In der 59. Minute steuerte er seinen zweiten Treffer zum 2:3 bei.