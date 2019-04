Das damals mit 13 Jahren in Berlin Erlebte „war einfach eine coole Erfahrung“, für Monika Rausch bei Weitem aber nicht die spektakulärste sportliche Herausforderung. Das sind zweifelsohne die Ausdauerläufe, auch international. Nicht nur immer wieder als Gast in der Heimatstadt beim Erkelenzer Citylauf, nein, auch beim Hamburg-Marathon, wo sie drittbeste Deutsche wurde. In Sportlerkreisen rund um den Globus ist immer mal wieder Monis spektakulärer Zieleinlauf des Marathons bei den Militär-Weltmeisterschaften in Mungyeong/Korea ein Thema: Wie sich das für eine ehemalige Leistungsturnerin gehört, kam sie im Handstand. Militär? Ja, Monika Rausch ging 2010 zur Bundeswehr, wo sie vier Jahre studierte, ehe sie in die Forschung am Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Abteilung Medizin) nach Fürstenfeldbruck wechselte. Als Oberleutnant zur See trägt Monika, die in Hennef wohnt und in Bonn arbeitet, Marineuniform und hat sich als Master der Sportwissenschaften als Doktorandin in Würzburg eingeschrieben. Wenn 2021 zum vierten Mal die Militär-Welt-Winterspiele in Berchtesgaden und Ruhpolding stattfinden, wird sie in der Organisation dabei sein.