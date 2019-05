Für die Krebshilfe : Schmitzhof sammelt 2700 Euro bei Benefiz-Turnier

In Arsbeck wurde Geld für die Krebshilfe gesammelt. Foto: Schmitzhof

Arsbeck 60 Golfer gingen am Schmitzhof zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe auf den Kurs. Sie erspielten mehr als 2700 Euro. Die Besten können es jetzt bis ins Bundesfinale schaffen.

Golfen für den guten Zweck: Auch in diesem Jahr fand das Benefizturnier zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe auf der Anlage des Golf- und Landclubs Schmitzhof zwischen Arsbeck und Merbeck statt. Knapp 60 Golfer nahmen an dem Turnier teil und kämpften bei schönstem Wetter in Dreier- und Viererflights um einen der begehrten Preise.