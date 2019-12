Trainingsbesuch : Sport ganz ohne Tempo-Vorgabe

Die Mitglieder der Koronarsportgruppe in Wassenberg machen unter anderem Übungen mit verschiedenen Spielgeräten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Gesundheit In der Koronarsportgruppe Wassenberg geht es bei den Übungen nicht um Geschwindigkeit, sie dienen vielmehr der Ausdauer. Das Angebot kommt gut an.

Die erste Aufgabe gehört zum Pflichtprogramm: Zu Beginn messen sich alle Teilnehmer selber den Blutdruck – was im Verlauf des Abends noch zweimal wiederholt wird. „Ohne einen Arzt vor Ort darf hier gar nichts stattfinden“, sagt Sarah Breker, die hauptberuflich im Erkelenzer Krankenhaus tätig ist. Sie begleitet die Übungseinheit der Koronarsportgruppe Wassenberg – und betont, dass sie diese Aufgabe sehr gerne wahrnimmt, „denn die Stimmung hier ist immer toll.“ Das ist in der Tat so, denn während der gesamten Übungsstunde unter der Anleitung von Gisela Grates, die schon seit fast 30 Jahren dabei ist, bleibt es angenehm locker. „Es macht mir einfach einen Riesenspaß mit meinen Herzkäfern zu arbeiten.“

Ihren Ursprung hat die Koronarsportgruppe Ende der 1960er Jahre, als Ernst von Aken in Waldniel eine Laufgruppe gründete. Später entstanden aus solchen Gemeinschaften die ersten Herzsportgruppen, in denen sich Menschen treffen, die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben. Eine solche Gruppe gründete sich auch in Wassenberg. Und die Nachfrage ist groß.

„Wir haben aktuell 55 Teilnehmer, die in zwei Gruppen aufgeteilt und jeweils eine Stunde lang aktiv sind“, sagt der Vorsitzende Michael Winkemann. Aufgeteilt sei die Gruppe, da es gesetzlich vorgeschrieben sei, dass 20 Leute die Obergrenze sind, fügt Winkemann hinzu. Zu den Vorschriften zählt ebenfalls, dass zumindest ein Arzt anwesend ist. „Das macht auch wirklich Sinn, denn auch bei uns hatten schon manche Teilnehmer Schwächeanfälle oder Kreislaufprobleme“, sagt der Vorsitzende, der selber an den Übungen teilnimmt.

Nach dem Aufwärmen gibt es in Wassenberg indes kein Standardprogramm. Immer wieder lässt sich Gisela Grates, die hierfür eine spezielle Ausbildung genossen hat, etwas Neues einfallen. Dafür stehen in der Turnhalle der Wassenberger Grundschule Spielgeräte wie Ringe, Bälle und ähnliches Material zur Verfügung. Manchmal werden auch Paar-Übungen gemacht, und Aufgaben mit einem Ball dienen in erster Linie der Motorik und dem Gleichgewicht. Es geht bei den Ausführungen nicht um Geschwindigkeit, sondern eher um die Ausdauer. Und wer mal eine Pause braucht, kann sie sich jederzeit nehmen.

Darüber hinaus unternehmen die Mitglieder auch Dinge außerhalb der Halle: Während der großen Ferien finden eine kleine Rad-Tour und eine Wanderung statt. Außerdem gibt es einmal im Jahr einen Tagesausflug und eine Weihnachtsfeier. „Bei aller Ernsthaftigkeit der gesundheitlichen Handicaps wollen wir auch neben dem Sport Dinge gemeinsam unternehmen“, sagt Winkemann. Im Zentrum der Aktivitäten steht jedoch die wöchentliche Übungseinheit, zu der die Teilnehmer immer sehr gerne kommen. Gisela, ursprünglich aus Sachsen, bringt es auf den Punkt: „Ich freue mich jede Woche, hier zu sein. Die Atmosphäre ist mehr als harmonisch.“ Da werden Pflichtaufgaben wie das Blutdruckmessen gerne in Kauf genommen.