Bittere Pleite gegen Kreisligisten SC 09 Erkelenz erlebt Testspiel-Debakel in Kuckum

Wenig begeistert war nach der Partie erwartungsgemäß SC 09-Trainer Christian Grün: „Das war heute in allen Belangen eine Katastrophe. Es hat kein Spieler Normalform erreicht, da gilt es auch nicht, dass wir einige Ausfälle zu verkraften hatten.“ In der ersten halben Stunde der Begegnung spielten die Erkelenzer gut, und hatten durch Sinan Kapar sogar die Möglichkeit in Führung zu gehen. Doch nach einem langen Ball der Kuckumer ließ SC-Keeper Yannick Gillessen den Ball fallen, und sofort war Benedict Krüger zur Stelle und machte das 1:0 für die Niers-Kicker: „Danach hat bei uns nichts mehr funktioniert. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe und sind viel zu wild angelaufen. Wir hätten in drei Stunden kein Tor geschossen“, meinte Christian Grün.