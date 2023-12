Fußball-Kreisliga A Kuckum beendet Hinrunde mit Sieg gegen Randerath-Porselen

Der SV Niersquelle Kuckum wird auf dem dritten Tabellenplatz der A-Liga überwintern. Gegen den FC Randerath-Porselen gewann das Team vom Trainer-Duo Christoph Scheufen und Christian Schmitz am Freitagabend hochverdient mit 2:0-Treffern. Da Ay-Yildizspor Hückelhoven in diesem Jahr kein Meisterschaftsspiel mehr austrägt, bleibt der dritte Platz vorerst in Kuckumer Hand. Gegen Randerath-Porselen hatte Christoph Scheufen einen mehr als verdienten Erfolg seiner Mannschaft gesehen. „Abgesehen davon, dass unser zweites Tor erst viel zu spät gefallen ist, geht der Sieg völlig in Ordnung. Wir haben über weite Teile der Begegnung sogar noch Chancenwucher betrieben“, so Scheufen.