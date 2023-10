Spiel gegen Randerath-Porselen Millich will erneut „volle Beute“ holen

Die Gäste aus Millich hingegen kommen mit einer reinen Weste zum Spiel, nachdem es in sieben ausgetragenen Begegnungen sieben Siege für die Mannschaft von Trainer Nils Brandt gab. Die Tabellenführung hatte man am vorigen Wochenende lediglich an Germania Hilfarth verloren, weil man selbst nicht spielte. So hat Hilfarth zwar aktuell drei Zähler mehr auf dem Konto, aber auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen als Millich. Dementsprechend sieht auch die Zielsetzung für Nils Brandt aus: „Unter dem Strich wollen wir natürlich auch am Sonntag die volle Beute mitnehmen.“