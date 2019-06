Fußball : Wer steigt mit Ratheim ab?

Kreis Heinsberg Fußball: Die Frage nach dem Klassenerhalt wird in der Bezirksliga nun beantwortet.

Die schlechtesten Karten vor diesem 30. Spieltag hat der TuS Germania Kückhoven mit seinen 30 Punkten und einem Torverhältnis von 38:56. Zwei Punkte mehr hat der TuS Rheinland Dremmen und mit 42:49 Toren die klar bessere Tordifferenz. Dritter im Bunde der abstiegsbedrohten „Heinsberger“ ist der FC Wegberg-Beeck II (33 Punkte, 43:59 Tore). Ein Sieg gegen den FSV Columbia Donnerberg ist für Kückhoven also ein absolutes Muss. Aber selbst der könnte nicht reichen, wenn Dremmen und auch Beeck punkten. Dremmen erwartet zu Hause den bereits abgestiegenen Vertreter aus dem Fußballkreis Düren, den schon erwähnten SW Huchem-Stammeln. Schon das Hinspiel in Niederzier haben die „Rheinländer“ 2:0 gewonnen und sind zuversichtlich, erneut als Sieger vom Platz zu gehen. Einen Sieg und den damit verbundenen Ligaverbleib fordert natürlich auch Dremmens Trainer Redzo Sakanovic von seiner Mannschaft.

Zumindest einen Punkt wird auch Beecks Trainer Mark Zeh in der Auswärtspartie bei der DJK FV Haaren von seinen „Reservisten“ einfordern, und der würde ja schon zum Klassenerhalt reichen. Gerne erinnern sich die Beecker Youngster an das Hinspiel auf dem Kunstrasenplatz im Waldstadion, das sie nach einem 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Heimsieg drehten. Vielleicht ist der Kunstrasenplatz in Aachen an der Neuköllner Straße ja ein gutes Omen.