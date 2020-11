Kampfsport : Kampfsportler bieten Online-Training an

Kampfsportler bieten Online-Training an

Kampfsport Der Verein Muay Thai Wassenberg streamt Übungseinheiten live über Facebook und Instagram. Mit diesem Angebot sollen allerdings nicht nur Vereinsmitglieder erreicht werden.

In Pandemie-Zeiten, in denen Sportvereine kein Gruppentraining anbieten können, sind Ideen gefragt, wie man die Mitglieder motivieren kann, trotz Corona ihren Sport zumindest in Teilen zu bestreiten. Einen guten Einfall hatte da der Vorstand des Kampfsportvereins Muay Thai Wassenberg. „Wir wollen unsere Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder motivieren, sich fit zu halten. Daher kam uns die Idee, Anleitungen über Facebook und Instagram live zu streamen“, sagt Dennis Galle, der gemeinsam mit Tanja Rittmann, Jens Beckers und Christian Schwerdt die Übungen zum Mitmachen präsentiert.