Juniorenfußball : FC hat es noch selbst in der Hand

Wegberg Juniorenfußball: Beecker A-Junioren mit 3:4-Niederlage gegen Königsdorf.

Nach dem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Düren waren die A-Junioren des FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga fast so gut wie durch, was den Klassenerhalt angeht. Da war auch Trainer Lehnen zufrieden: „Eigentlich kann uns nichts mehr passieren. Nächste Woche gegen Blau-Weiß Königsdorf könnten wir den Sack zumachen.“ Allerdings hat die Sache einen Haken bekommen, denn das Heimspiel gegen die Mannschaft aus dem Frechener Ortsteil ging mit 3:4 verloren. Nach völlig verschlafener ersten Hälfte stand es beim Pausenpfiff bereits 4:0 für die Königsdorfer Gäste. Da wurde auch Lehnen mal lauter in der Kabine: „Das war ja gar nichts von uns.“ Die Treffer für den Gast hatten Florian Welter (3) und Dana Aftalla erzielt.