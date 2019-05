Juniorenfußball : Juniorenfußball mit vielen Toren

Juniorenkicker sorgten für viele Treffer. Foto: dpa

WEGBERG/HÜCKELHOVEN (mimo) In der Bezirksliga der A-Junioren verlor der FC Wegberg-Beeck II mit 1:5 gegen den 1. FC Düren II. Vom Anfang an kamen die Jungs von Trainer Benjamin Hauch nicht in die Partie, nach 26 Minuten hieß es 2:0 für die Gäste durch Lorenz Drobnica und Marius Lepartz.

Noch im ersten Abschnitt sorgte das Tor von Tacettin Muslubas (36.) für Beecker Hoffnung, doch in der Folge ließ Beeck zu viele Chancen aus. So kam Düren zu weiteren Treffern durch Henoc Kindala (76.) und Brian Sklorz (85.). In der Nachspielzeit unterlief Beecks Jonas Kuchem dann auch noch ein Eigentor zum 1:5.