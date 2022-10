Unter Leitung von Stephan Houben : Beeck räumt alle Kreispokal-Titel ab

Jugendfußball Im Waldstadion gewinnt der FC von der A- bis zur D-Jugend alle Endspiele. Trainer Stephan Houben ist vor allem aber mit dem klasse Bezirksliga-Start „seiner“ U19 zufrieden.

In den Pokalrunden davor hat der gebürtige Mönchengladbacher Houben, der zuvor auch stets im Bereich des Niederrhein-Verbands gearbeitet hatte, ausgiebig den Kreis Heinsberg kennengelernt. Überrascht war er dabei von der Resonanz: „Zum Beispiel in Uevekoven, vor allem aber in Oberbruch, waren bei unseren Spielen richtig viele Zuschauer. In Oberbruch waren es bestimmt 250. Da war echt was los.“