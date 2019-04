50 Jahre „Jugend trainiert für Olympia“ : Wie der Schulsport den Kreis Heinsberg eroberte

Foto: Laaser, Jürgen (jl) 8 Bilder Das wurde aus den Cusanus-Turnerinnen von 2004.

Erkelenz Vor 15 Jahren war das letzte Mal ein Team des Cusanus-Gymnasiums im Rahmen des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ beim Bundesfinale in Berlin vertreten. Mit einer Schülerin, die im Mai als Lehrerin in der Hauptstadt dabei sein wird.

Von Hans Groob

Ausgelöst durch die Vergabe des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an die Bundesrepublik Deutschland, 1972 in München die Spiele zur XX. Olympiade auszurichten, ging ein euphorischer Ruck durch die deutsche Gesellschaft, tief und breit natürlich durch die Sportszene. Genau 50 Jahre ist es her, dass zwei kluge Köpfe, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten, hier initiativ wurden: Das war einerseits in Hamburg der große Verleger und Publizist Henri Nannen (1913 – 1996), der durch den „Stern“ 1969 den Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ initiierte, der heute mit etwa 800.000 Teilnehmern der größte Schulsportwettbewerb der Welt ist.

Und 450 Kilometer südwestlich im alten Kreis Erkelenz, aus dem zur Kommunalen Neugliederung am 1. Januar 1972 der neue Kreis Heinsberg hervorging, war es andererseits mit Karl Fischer (1923 – 2006) ein ebensolcher Sportvisionär, der dem Schulsport im Kreis das Laufen beibrachte. Fischer war seit 1962 Kreisjugendpfleger im Kreis Erkelenz, dann von 1972 bis 1983 in Heinsberg Schulsportbeauftragter und damit „Erfinder“ der Schulkreismeisterschaften. Und aus diesen gingen dann auch die großen Erfolge Kreis Heinsberger Mannschaften bei „Jugend trainiert für Olympia“ hervor. Am schnellsten erkannte das Mädchengymnasium Erkelenz (heute Cornelius-Burgh-Gymnasium) die Attraktivität dieses Wettbewerbes. 25 Mal waren dessen Leichtathletikteams als NRW-Landesmeister beim Bundesfinale in Berlin, um im Olympiastadion siebenmal zum Bundessieger gekrönt zu werden – erstmals 1971. Später sind dann auch andere Schulen aus dem Kreis Heinsberg auf den Geschmack gekommen, qualifizierten sich mit Mannschaften im Tischtennis, Tennis, Fußball, Schwimmen und Turnen für das große Ziel Berlin.

Info Sie waren als Beaufragte für den Schulsport zuständig Karl Fischer (Erkelenz) 1969 bis 1983, zunächst im Kreis Erkelenz, ab 1971 im Kreis Heinsberg Willi Heinrichs (Dremmen) 1983 bis 1986 Heinz Görtz (Granterath) 1987 bis 1990 Petra Hanßen (Holzweiler) von 1990 bis heute

Aktuelle Berlinfahrer aus dem Kreis sind vom 7. bis 11. Mai fünf Turnmädchen des Erkelenzer Cusanus-Gymnasiums, die im Januar in Hamm als NRW-Meister in der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2006-2009) die Fahrkarten in die deutsche Hauptstadt gewannen. Für den auch von Experten als „kleine Sensation“ eingestuften Erfolg sorgten Mia Rotärmel, Janne Winzen, Greta Parletta sowie Emma und Eva Lang, die die Regierungsbezirksmeister Münster, Detmold, Arnsberg und Düsseldorf hinter sich gelassen hatten.