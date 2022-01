Interview Jürgen Meuser : „Wir haben nichts abgeschafft, sondern neu formiert“

Breitensport Der Vorsitzende des Kreissportbunds (KSB) Heinsberg, Jörg Meuser, reagiert auf die Vorwürfe vom Wegberger Stadtsportverband (SSV). Der hatte zuvor kritisert, dass die vierteljährliche Konferenz der Stadtsportverbände abgeschafft worden ist.

Zur Person Jürgen Meuser ist 62 Jahre alt, wohnt in Hilfarth. Seit März 2019 ist er ehrenamtlicher Vorsitzender des KSB Heinsberg. Beruflich leitet eine Finanzdienstleistungsagentur. Sein Heimatverein ist der TuS Jahn Hilfarth, genau gesagt dessen Leichtathletik-Abteilung, die er etliche Jahre auch leitete. Dazu ist Meuser in seiner Freizeit ein passionierter Skifahrer.

MEUSER Ich finde es sehr schade, dass so gedacht wird. Wir wollten nichts abschaffen, sondern haben neu formiert. Richtig ist, dass wir vom KSB-Vorstand in der Tat den Eindruck gewonnen hatten, dass es bei dieser vierteljährlichen Konferenz zu wenige Themen gibt. Wir haben in dem Zusammenhang die Stadtsportverbände besucht, die den Eindruck bestätigten. Stattdessen haben wir angeregt, eine jährliche und sich dann über den ganzen Tag erstreckende Arbeitstagung einzuführen, um die Zusammenarbeit mit den Stadtsportverbänden sogar noch zu intensivieren. Bei einer Gesamtvorstandsitzung des KSB im August 2019 (mit Frau Rönnebeck) stand dieses Thema ebenfalls auf der Tagesordnung. Frau Rönnebeck war immer umfassend informiert und konnte so nicht geschockt sein, wie im RP-Interview von ihr behauptet. Sie hatte im Vorfeld alle Möglichkeiten, die anderen SSVs von einer Ablehnung zu überzeugen. Doch es kam hier kein Widerspruch. Im anderen Fall wären wir auch bereit gewesen, die Konferenz der Stadtsportverbände aufrechtzuerhalten. Am 16. November 2019 hat dann die neue Arbeitstagung in Geilenkirchen erstmalig stattgefunden. Auf dieser wurde dann die Änderung der Satzung besprochen. Dieser wurde mehrheitlich zugestimmt. Auch Frau Rönnebeck und Herr Maschke waren anwesend und stimmten ebenfalls zu.