Erfolge der Nachwuchs-Judoka Medaillen für den Nachwuchs des JSC Erkelenz

Der JSC Erkelenz hat zwei Medaillen bei der Judo-Bezirkseinzelmeisterschaft in Leverkusen gewonnen. Paul Mandrossa (U11, bis 40 Kilogramm) sicherte sich in seiner Altersklasse die Silbermedaille. Zunächst verlor Mandrossa seinen Auftakt, zog mit seinem Sieg im zweiten Kampf aber trotzdem ins Halbfinale ein. In diesem setzte er sich dann innerhalb von ein paar Sekunden mit Sicheltechnik und Ippon das Ticket für das Finale. Dort traf er erneut auf den Gegner seines ersten Kampfes, dieses reagierte Mandrossa jedoch besser auf die Wurfansätze des Gegners. Trotzdem musste er sich am Ende geschlagen geben.