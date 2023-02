Bei Westdeutschen und Bezirks-Meisterschaften Erkelenzer Judo-Nachwuchs sammelt Erfahrung und Medaille

Im zweiten Duell ging Daniel Maul als Sieger hervor und traf dann auf den amtierenden Bezirksmeister. „Daniel ist in Führung gegangen, dann aber eine Minute vor Ende des Kampfes in einen Haltegriff geraten und hat den Kampf so noch unglücklich verloren“, sagte Trainerin Alice Buscher. So belegte der Erkelenzer am Ende nur Rang sieben und verfehlte sein Ziel, unter die besten fünf Kämpfer zu kommen. „Ich weiß, wie traurig man nach einem siebten Platz bei der Westdeutschen Meisterschaft ist. Aber Daniel ist stark und schaut nach vorne. Im nächsten Jahr holt er eine Medaille“, so Buscher.