Vereinsleben : JSC Erkelenz erkundet das Irrland

Einen Ausflug zum Irland bei Keveler unternahm der Judo Sport Club Erkelenz. Viele Kinder und Familien waren mit dabei. Mit Wasseranlagen, Spielplätzen, Trampolinen, Labyrinthen, Rutschen und mehr war für Abwechslung gesorgt.

Mittags stand das gemeinsame Mittagessen auf dem Plan, so dass die Gruppe gestärkt war, um das Irrland weiter zu erkunden. Es war ein erlebnisreicher Tag, berichtet der Verein. Am letzten Trainingstag, 10. Juli, findet zum Abschluss ein Japanisches Turnier in der Kindergruppe statt.