 Jannik Mauses gute Woche Was die Ex-Spieler vom FC Wegberg-Beeck aktuell machen

Eine persönlich ausgezeichnete Woche hat von diesen Jannik Mause hinter sich: Der Stürmer aus Setterich schoss binnen vier Tagen zwei Tore für Drittligist FC Ingolstadt. Erst traf er am Samstag beim 4:0 gegen den Halleschen FC zum 3:0, dann brachte er am Dienstag seine Elf bei Preußen Münster in Führung – Endstand freilich 1:3. In Beeck hatte der 25-Jährige nur ein halbes Jahr gespielt: die Regionalliga-Rückrunde der Saison 2020/2021. Da gelangen ihm immerhin fünf Treffer. Von dort zog er weiter zu Alemannia Aachen, wo er speziell in der vergangenen Saison mit 14 Toren und sieben Assists sehr erfolgreich war. Nun ist er aber wohl da angekommen, wo er auch wenigstens hinwollte: in der 3. Liga.