Erkelenzer Rennstall: IronForce-Racing stellt neuen Porsche vor

Erkelenz Der Erkelenzer Rennstall informierte über den neuen Porsche 911 GT3 R und die Renntermine 2019.

Das Rennteam IronForce bei Ring Police startet auch in dieser Saison im ADAC GT Masters. Der Rennstall von Jan-Erik Slooten setzt dabei auf den neuen Porsche 911 GT3 R, den das Team nun in Erkelenz vorgestellt hat. „Der Wagen ist die neue Wunderwaffe von Porsche“, sagte Slooten. „Es ist viel passiert bei Porsche, weshalb wir zuversichtlich sind, dass wir mit dem neuen Fahrzeug angreifen können“, sagte Slooten. Das Fahrerduo besteht auch in diesem Jahr wieder aus Jan-Erik Slooten und Ex-GT-Weltmeister Lucas Luhr. Hinzu kommen je nach Rennen die Fahrer Steve Jans und Adrien De Leener. Das erste Rennen stand auch bereits am vorigen Wochenende an. Bei der 65. ADAC Westfalenfahrt (VLN1) am Nürburgring fuhr das Team auf den 17 Platz. „Dafür, dass wir das erste Mal dabei waren, war es nicht schlecht“, sagt Simon Boch vom Team Ring Police. Neben sportlichen Erfolgen verfolgt das Team vor allem noch ein anderes Ziel. „Wir wollen den Fan wieder näher an den Motorsport heranführen“, sagte Teammanager Sebastian Stadler bei der Präsentation des neuen Autos. Die weiteren Renntermine im Überblick: 13. April – 44. DMV 4-Stunden-Rennen (VLN 2), Nürburgring, 26 bis 28. April – Oschersleben, 17. bis 19. Mai – Most, 7. bis 9. Juni – Red Bull Ring (Spielberg, Österreich) – alle ADAC GT Masters, 20. bis 23. Juni – 24-Stunden-Rennen (Nürburgring), 9. bis 11. August – Zandvoort, 16. bis 18. August – Nürburgring, 13. bis 15. September – Hockenheimring, 27. bis 29. September – Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal), alle ADAC GT Masters.