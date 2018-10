Im Rückkampf der Bezirksliga verlieren die Ringer des TKV Hückelhoven gegen den AC Ückerath

Hückelhoven Ringen: Die Ringer des TKV Hückelhoven verlieren den Rückkampf mit 25:35.

Dabei hatte es für die Hückelhovener ganz gut begonnen: Radu Placinta (ohne Gegner), Kai Imanbekov (Schultersieg), Velriu Placinta (Punktsieg) und Kirill Gajbel (Technische Überlegenheit) verließen die Matte als Sieger, brachten den TKV in Führung. Danach gab es für Dennis Briske (Schulterniederlage), Jörg Schönemann (verletzungsbedingte Aufgabe) und Raffael Orlov (Technische Unterlegenheit) nichts mehr zu holen, so dass die Hückelhovener nur mit einer 15:14-Führung in die Pause gingen. Danach schulterte Kai Imanbekov erneut Fahim Niazi (61 kg), und Radu Placinta (erneut kampflos) holte ebenfalls fünf Mannschaftspunkte für den TKV, doch alle anderen Kämpfe gingen an die Gäste des AC Ückerath.