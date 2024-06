interview Siegfried Wagner „Diese Mannschaft ist für die gesamte Region ein Highlight“

Handball in Wegberg ohne Siggi Wagner? Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Bereits 1978 trat der heute 62-Jährige, der als Techniker arbeitet, in den HSV ein – da war der Klub also gerade mal vier Jahre alt. Im April dieses Jahres bei der Sportgala des Kreissportbunds Heinsberg in Oberbruch wurde Wagner, seit 30 Jahren Geschäftsführer und Trainer des HSV, für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement geehrt. Auf die Frage, warum er sich schon so lange beim HSV so stark engagiere, antwortete er da kurz und bündig: „Ich bin eben der bekloppte Handballer.“