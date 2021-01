Wegen Corona : Würm-Linderns Trainer Lambertz glaubt nicht an eine komplette Saison

Geilenkirchen In der Fußball-Bezirksliga Staffel 4 überbrückt die SG Union Würm-Lindern die „Corona-Pause“ aktuell als Tabellenzweiter. Trainer Hermann-Josef Lambertz ist vor allem mit der Heimbilanz zufrieden.

Erst sieben Spiele sind in der aktuellen Bezirksliga-Saison bestritten, doch ist der SG Union Würm-Lindern der am 6. September 2020 begonnene Einstieg in diese Spielzeit, die offiziell am 13. Juni 2021 enden soll, durchaus gelungen. Aber ob man da regulär überhaupt ankommen wird, daran hat Hermann-Josef Lambertz, Trainer des Tabellenzweiten, seine Zweifel. Er verweist auf die Verlängerung des Lockdowns. Lambertz kann sich kaum vorstellen, dass die Saison komplett zu Ende gespielt wird. Schließlich wären bis zum bis Mitte Juni noch 23 Meisterschaftsspiele auszutragen.