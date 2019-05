Fußball : Topspiel für den Tabellenführer

KREIS HEINSBERG Fußball-Kreisliga A: Primus Helpenstein empfängt Gerderath. Beide Teams sind in Top-Verfassung.

Im Nachholspiel in der Kreisliga A setzte sich Tabellenführer SV Helpenstein am Mittwochabend knapp mit 3:2 bei Abstiegskandidat SSV Kirchhoven durch. Besonders im ersten Abschnitt tat sich der Favorit mit dem rutschigen Rasen in Kirchhoven schwer und fand kaum zu seinem Spiel. Als dann auch noch Alan Gebhardt das 1:0 für die Gastgeber erzielte (60.), lag eine faustdicke Überraschung in der Luft. Doch Johannes Ziegis (68.) und Jens Przystaw (70.) rückten die Verhältnisse zunächst wieder zurecht. Aber Kirchhoven zeigte Moral, und Daniel Robertz gelang der Ausgleich (73.). Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute, als Emre Ekmekci das 3:2 für Helpenstein markierte. Weniger erfreulich fand Gäste-Trainer Marcel Leicher, dass der Torschütze in der Schlussminute die Ampelkarte sah und nun im wichtigen Spiel gegen Sparta Gerderath fehlen wird. So lautet nämlich am Sonntag ab 15 Uhr das Topspiel: SV Helpenstein gegen Sparta Gerderath. Beide Teams präsentierten sich in vergangenen Wochen in Top-Verfassung, und es wird spannend sein zu sehen, ob die Sparta mit einem eventuellen Erfolg doch noch mal ganz oben herankommt. Das wollen die Gastgeber auf heimischem Kunstrasen natürlich vermeiden.