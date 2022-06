Interview Helmut Waldhaus : „Mit 70 möchte ich kein Ehrenamt mehr ausüben“

Interview FUSSBALL Der 66-Jährige aus Wegberg-Watern erläutert im Interview, warum er aus dem FVM-Präsidium ausgeschieden ist – und wie seine Bilanz der Amtszeit ausfällt.

Die vergangenen drei Jahre war Helmut Waldhaus aus Wegberg-Watern Vorsitzender des FVM-Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport – und damit der erste und bislang auch einzige Vertreter des Erkelenzer Landes, der je dem Präsidium des Fußball-Verbands Mittelrhein angehört hat. Mit dem 66-Jährigen, der viele Jahre beim FC Wegberg-Beeck als Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter und Jugendleiter tätig war und dafür 2007 auch mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde, sprachen wir am Rande des Verbandstags in Hennef .

Im Berichtsheft zum Verbandstag haben Sie geschrieben, dass Sie aus privaten Gründen aus dem Amt nun ausscheiden. Was genau steckt dahinter?

Helmut WALDHAUS Ich habe festgestellt, dass das Amt zeitaufwändiger und vor allem auch fahrintensiver ist, als ich gedacht hatte. Klar gab es wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren weit weniger Präsenzveranstaltungen als geplant, doch stattdessen gab es zig Videokonferenzen.

Dazu gehörten Sie ja auch noch dem DFB-Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport an.

WALDHAUS Ja, da war ich sogar der einzige Vertreter des Westdeutschen Fußball-Verbands, da die ebenfalls zum WDFV zählenden Landesverbände Niederrhein und Westfalen keinen Ausschuss für Freizeit- und Breitensport mehr haben. Da wären nach Corona also auch etliche Dienstfahrten nach Frankfurt auf mich zugekommen. Das alles hätte viel Zeit verschlungen, und die möchte ich nun lieber auch mit meinen beiden Enkelkindern verbringen. Die sind mit neun und sieben Jahren jetzt auch im fußballfähigen Alter, kicken bei den Sportfreunden Uevekoven, bei denen ich selbst auch Mitglied bin.

WALDHAUS Ja. Zum einen stand zu dem Zeitpunkt, als ich dem Präsidium mitteilte, auf dem Verbandstag nicht mehr zu kandidieren, noch zur Diskussion, die Amtszeit von drei auf vier Jahren zu erhöhen. Dann wäre ich am Ende 70 Jahre alt gewesen. Mit 70 möchte ich aber kein Ehrenamt mehr ausüben. Und zum anderen habe ich in meiner langen Funktionärslaufbahn genügend Kollegen erlebt, die den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören verpasst haben. Diesen Fehler möchte ich vermeiden. Ab einem bestimmten Alter sollte man einfach Platz für Jüngere machen. Vor meiner Zeit als FVM-Ausschussvorsitzender war ich ja Vorsitzender des Sportgerichts im Fußballkreis Heinsberg. Da ist es mir gelungen, dieses Gremium Stück für Stück zu verjüngern – mit ebenfalls sehr guten Leuten. Dass das so reibungslos gelungen ist, darauf bin ich schon ein wenig stolz.