Frühjahrswerfertag des SV Rot-Weiß Schlafhorst: Heimische Werfer-Asse in guter Frühform

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Die lokalen Leichtathleten feiern beim Frühjahrswerfertag des SV Rot-Weiß Schlafhorst viele Erfolge. Ein Doppelsieg gelingt unter anderem Lea Lambertz und Sohie Fluthgraf vom TuS Jahn Hilfarth in der W15.

In der W75 erzielten auch die beiden Athletinnen des TV Erkelenz, Ulla Eßer und Ingrid Kusche, im Kugelstoßen einen Doppelerfolg. Kusche stieß die Kugel auf die Weite von 8,45m und holte sich damit den Sieg, während Eßer mit 7,61m Rang zwei belegte. Mit dem Diskus erzielte Kusche 22,34m und gewann damit ihre zweite Disziplin. Dies gelang auch Peter Holthuisen vom SC Myhl Leichtathletik in der M55, denn mit 12,29m im Kugelstoßen war er ebenso deutlich Sieger wie mit dem Diskus, den er auf die neue Vereinsrekordweite von 41,28m schleuderte. Dieter Tobies vom veranstaltenden SV Rot Weiß Schlafhorst gewann in der M65 gleich drei Wettbewerbe. Der frisch gewählte stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes gewann mit 8,08m das Kugelstoßen, den Steinstoß gewann er mit 6,87m und den Diskus schleuderte er auf die Siegesweite von 29,33m. Vereinskamerad Lutz Vorbach beherrschte in der W70 den Wettbewerb des Steinstoßens mit 9,58m und war auch mit dem Diskus, den er auf 31,41m schleuderte, nicht zu schlagen.