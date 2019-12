Hallenfußball : Sechs kämpfen ums Aachen-Ticket

Szene aus dem Auftaktspiel des Vorjahrs: BeecksTorjäger Shpend Hasani überwindet Dremmens Keeper Timo Busch zum 8:2-Endstand. Foto: nipko

Am Montagabend geht in der Erka-Halle in Erkelenz die Heinsberger Vorrunde der 36. Auflage des großen Aachener Sparkassen-Cups über die Bühne.

Zehneinhalb Jahre bis zum Sommer 2019 arbeitete Dirk Ruhrig als Trainer und Co-Trainer bei Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck, war dabei zuletzt geschlagene sieben Jahre lang die rechte Hand von Trainer Friedel Henßen, bildete mit dem jetzigen Sportlichen Leiter ein perfektes Duo bei Beecks Erster Mannschaft. Nach einer kurzen Pause übernahm Ruhrig im Herbst den Landesligisten Germania Teveren – und mit dem trifft er am Montagabend in der Heinsberger Vorrunde des Aachener Sparkassen-Cups (Beginn 17.45 Uhr) auf seinen Ex-Verein.

„Ich freue mich aufs Wiedersehen“, sagt Ruhrig, unter dem die Germania in neun Spielen 14 Punkte holte und damit die Abstiegsränge verließ. Zweiter Gegner für Beeck und Teveren ist Bezirksligist Union Würm/Lindern – und der hatte bei der letzten Auflage für mächtig Furore gesorgt, gewann in Erkelenz das Finale gegen Teveren 5:2 und löste damit das Ticket für die Endrunde in Aachen. In ihrer Gruppe hatte der SG wegen der um einen Treffer besseren Tordifferenz dabei ein 2:2 gegen den eigentlichen Abonnementsieger Beeck zur Finalteilnahme gereicht – Würm/Linderns Torjäger René Lambertz traf 30 Sekunden vor Schluss zum 2:2.

Und in Aachen knüpften die Jungs von Coach Hermann-Josef Lambertz nahtlos daran an, spielten sich auch dort bis ins Finale. Das verloren sie gegen den Ligarivalen FSV Columbia Donnerberg 3:4. „Diese sensationelle Geschichte würden wir nun gerne wiederholen. Dieser zweite Platz im Gesamtturnier war ein riesiger Erfolg, der uns einen Schub für die Rückrunde gegeben hat“, bekräftigt Knipser René Lambertz – und schiebt freilich hinterher: „Wir wissen allerdings, wie schwer das wird. Fast schon traditionell treffen wir ja bereits in der Vorrundengruppe wieder auf Beeck.“

Trainer beim FC ist Michael Burlet, und der hat den Sparkassencup schon mal gewonnen: Nachdem Beeck von 2013 bis 2017 fünfmal in Folge triumphiert hatte, gewann Burlet 2018 mit dem SV Breinig. „Klar möchte ich jetzt auch mit Beeck nach Aachen. Das wird angesichts der Konkurrenz schon in unserer Gruppe allerdings nicht leicht“, sagt Burlet. „Gegen Beeck und Würm/Lindern – für uns ist das die Todesgruppe“, meint Ruhrig.

In der anderen Gruppe ermitteln Landesligist Union Schafhausen sowie die beiden Bezirksligisten 1. FC Heinsberg-Lieck und SV Helpenstein den zweiten Finalteilnehmer. Aufsteiger Helpenstein ist erstmals dabei. „Ich muss zugeben, dass ich eigentlich kein Hallenfreund bin, da ich die Verletzungsgefahr als sehr hoch ansehe“, sagt SV-Coach André Lehnen. Dennoch freue er sich auf dieses Turnier: „Der Anreiz besteht ganz klar darin, sich mit höherklassigen Teams vor großer Kulisse zu messen.“