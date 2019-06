„Sport im Park“ : Bewegung an der frischen Luft

Eine Crosstrainingsgruppe bei „Sport im Park“ 2018. Foto: Beate Wassenberg-Schüren

Kreis Heinsberg Mit dem Projekt „Sport im Park“ will der Kreissportbund die Bürger zum Sporttreiben animieren.

(RP) Allerspätestens mit dem Sommeranfang hat auch die Zeit begonnen, in der Sport täglich auch wieder draußen betrieben werden kann. Das will auch der Heinsberger Kreissportbund fördern. Bis Ende September bietet er unter dem Namen „Sport im Park“ kostenlose Bewegungsangebote in Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen und Wegberg an.

Angebote richten sich an Untrainierte ebenso wie an sportlich aktive Menschen, an junge wie auch an ältere. Jeder trainiert auf seinem Niveau. Damit möchte „Sport im Park“ die Bürger der Städte so richtig in Bewegung bringen, sie zum Sporttreiben an der frischen Luft animieren und ein Bewusstsein für Gesundheit und Bewegung schaffen. Durchgeführt werden die Angebote von qualifizierten Übungsleitern der teilnehmenden Vereine.

Eine Anmeldung zu den Kursen ist nicht erforderlich. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mitzumachen. Mitbringen müssen sie nur Sportkleidung, Sportschuhe anziehen und ein Getränk.

In Erkelenz wird unter anderem ein Ganzkörpertraining am Ziegelweiherpark angeboten (donnerstags ab 18 Uhr), dazu gibt es Pilates-Workouts (auch mit Kleinkindern), die dienstags ab 9 Uhr auf der Wiese des Erka-Bads stattfinden. Am 16. Juli startet ein Qi-Gong-Kurs, der immer dienstags um 18 Uhr am Rondell des Ziegelweiherparks durchgeführt wird. Des weiteren werden auch Beachvolleyball, Boule und Tischtennis angeboten. Ein Sportkurs für Kinder bis acht Jahre und ihre Eltern läuft noch bis zum 9. Juli am Spielplatz im Ziegelweiherpark (dienstags ab 17 Uhr).

Die Angebote in Wegberg starten pünktlich zu den Sommerferien ab dem 15. Juli. Jeweils im Stadtpark am Weiher gibt es dort donnerstags erst Tai Chi (18 Uhr) und anschließend Wing Chun (19 Uhr), jeweils für Kinder und Erwachsene. Montags läuft der Kurs „Fit von Kopf bis Fuß“ für jede Altersgruppe ab 17 Uhr auf dem Parkplatz des Hallenbads. Die Laufgruppe für Jedermann trifft sich mittwochs um 16 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Beecker Wald.