2020 großes Jubiläum: KSB-Sportgala geht in die neunte Runde

KSB-Sportgala geht in die neunte Runde

Die Rollschuh-Show TJ-Wheels ist eines der Highlights im Programm der diesjährigen KSB-Sportgala in Erkelenz. Foto: Alexander Sandy Brandl

Kreis Heinsberg Am 6. April findet in Erkelenz die diesjährige Auflage der Sportveranstaltung statt. 2020 gibt es die Jubiläumsausgabe.

Der frisch gewählte Kreissportbund-Ehrenvorsitzende Ronnie Goertz legte sich im RP-Redaktionsgespräch kürzlich fest: Die Idee der KSB-Sportgala sei eines der Highlights seiner Amtszeit als KSB-Vorsitzender gewesen. Denn sein Team beim Kreissportbund habe damit eine Veranstaltung geschaffen, „die es so vorher noch nicht gab und die für mich das Sportevent im Kreis Heinsberg ist.“ Mittlerweile ist die Sportveranstaltung fest etabliert im Kreis. Am Samstag, 6. April, findet in der Erkelenzer Stadthalle die neunte Auflage statt. Dann werden unter der Schirmherrschaft von Landrat Stephan Pusch wieder Sportler und Mannschaften für ihre Erfolge im Jahr 2018 ausgezeichnet. Die wichtigsten Informationen im Überblick: