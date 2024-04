Sportlerehrung in Heinsberg Diese Athleten wurden auf der Sportgala geehrt

Info

Rahmenprogramm Wie gewohnt hatten die Showacts bei der Veranstaltung große Klasse – so der Hamburger Leiter- und Hochradakrobat und Comedian Jens Ohle, der eine ebenso rasante wie witzige Vorstellung bot und dabei einige Leute aus dem Publikum sehr intensiv mit einbezog, dazu mit frechen und schlagfertigen Sprüchen begeisterte. Bewundernder Kommentar von Moderator Marc Eschweiler: „Wenn der HSV so spielen würde...“. Auch der zweite Showact begeisterte: Geiger Stefan Krznaric aus Mannheim spielte leidenschaftlich Songs aus Pop und Klassik – und ging beim Spielen mitten durchs Publikum.



Musik Für die generelle musikalische Untermalung der Gala sorgte wie im Vorjahr wieder die Band Leergut – mit dem Ur-Erkelenzer Dominik Bremer am Schlagzeug. Der feiert Anfang nächster Woche übrigens einen runden Geburtstag, wird 60 Jahre alt.



Auszeichnung Am Montag reiste Marc Eschweiler nach Hamburg – aus gutem Grund. Der Radio-Fußball-Kommentator erhielt dort am Abend den Herbert-Zimmermann-Preis des Verbands Deutscher Sportjournalisten für seine Reportage vom 27. Mai 2023 aus dem Kölner Rhein-Energie-Stadion am letzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison. Da spielte der 1. FC Köln gegen Bayern München – durch ein ganz spätes Tor von Joker Jamal Musiala siegten die Bayern 2:1 und wurden so Deutscher Meister.