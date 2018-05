Handball : Handballjugend absolviert ihre letzten Qualispiele

Erkelenzer Land Heute und morgen stehen die letzten Qualifikationsspiele der Jugendhandballer der ersten Runde auf dem Plan. Die weibliche A-Jugend des ETV spielt morgen gegen den ATV Biesel. Beide Teams haben bisher einen Sieg in ihrer Dreier-Gruppe geholt, so dass sich nun entscheidet, wer Erster wird und damit die bessere Ausgangsposition für die weitere Qualifikation hat. In der Quali der weiblichen B-Jugend hat der HSV Wegberg morgen gegen Schlusslicht ATV Biesel beste Chancen zu gewinnen.

Jedoch verändert der Ausgang des Spieles nichts mehr: Der HSV ist auf dem dritten Platz sicher weiter, genauso wie der ETV als Zweiter. Die C-Jugend des TV Erkelenz hat im letzten Spiel keine Chance mehr auf eine Qualifikation. Im Laufe der Qualifikationsphase hat sich das Team aber immer gesteigert, so dass beim Spiel heute gegen den TV Mönchengladbach vielleicht sogar ein Sieg drin sein könnte.

