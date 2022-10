Deutlicher Sieg in der Bezirksoberliga : Wiedergutmachung des ASV Rurtal-Hückelhoven geglückt

Handball Die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven haben in der Bezirksoberliga ihre Pleite aus der Vorwoche eindrucksvoll korrigiert. Richtig gut läuft es weiterhin für die Teams des HSV Wegberg in der Verbands- und Bezirksliga.

Die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven haben ihre Niederlage aus der Vorwoche in der Bezirksoberliga eindrucksvoll korrigiert. Das Team von Trainer Alexander Falatik schickte Handball Oppum mit 27:12 nach Hause. Dabei war das Spiel zunächst offen. Nach 20 Minuten stand es noch 5:5-Unentschieden. Erst nach der Pause drehte der ASV so richtig auf und hatte sich bis zehn Minuten vor Schluss ein Zwölf-Tore-Polster erspielt, das in den letzten Minuten noch auf ganze 15 Tore anwuchs. Damit steht der Aufsteiger nun bei 4:4 Punkten.

Eine äußerst erfolgreiche Woche verlebten die Bezirksliga-Herren des HSV Wegberg. Unter der Woche besiegte der HSV den TV Geistenbeck III im Nachholspiel mit 35:24. Am Sonntag bestätigte das Team von Trainer Dominik Heinen seine richtig starke Form. Gegen die Zweitvertretung der Turnerschaft Lürrip war in der ersten Halbzeit vor allem die Abwehr das Prunkstück der Wegberger. Gerade einmal sechs Gegentore ließ der HSV bis zur Pause zu. „In der ersten Hälfte lieferten wir eine bärenstarke Leistung ab, insbesondere in der Deckung“, sagte Co-Spielertrainer Matthias Couson. Ohne es noch einmal eng werden zu lassen, machten die Wegberger aus dem 16:6-Halbzeitstand den 29:18-Endstand. Durch den Doppelerfolg klettert Wegberg auf den zweiten Platz – und steht damit direkt hinter Tabellenführer ASV Rurtal-Hückelhoven, der weiter nicht zu stoppen zu sein scheint und den TV Geistenbeck III auswärts mit 39:16 aus der Halle fegte. Schaut man sich die bisherigen Ergebnisse an, so scheint das von Trainer Damijan Migdal ausgerufene Ziel – mindestens Top-3, nach Möglichkeit noch mehr – definitiv drin zu sein.