Ein Kalender voller Nachholspiele : Wie die Handballteams mit Corona-Absagen umgehen

Bei den Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven sind bereits fünf Saisonspiele ausgefallen. Foto: Nipko

Handball In den vergangenen Monaten sind coronabedingt unzählige Handballspiele für die Teams der Region ausgefallen. Das bedeutet für die kommende Zeit vor allem eins: Nachholspiele. Wie die Mannschaften damit umgehen, wenn in 24 Stunden zwei Spiele anstehen.

Von Niklas Bien

In den vergangenen Monaten mussten die Handballteams der Region immer wieder pausieren – in aller Regel unfreiwillig. Woche für Woche häufen sich neue Spiele an, die bis Ende Mai nachgeholt werden sollen. Insgesamt 23 Spiele sind es mittlerweile, die die ersten Mannschaften des ASV Rurtal-Hückelhoven, HSV Wegberg und TV Erkelenz insgesamt absagen mussten – und längst konnten davon noch nicht alle nachgeholt werden.

Bei den Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven sind im Saisonverlauf insgesamt fünf Spiele ausgefallen – vier davon wegen Coronafällen. „Einmal haben wir von unserer Seite als Vorsichtsmaßnahme abgesagt, weil ich selber positiv getestet wurde. Die anderen Male haben die Gegner abgesagt“, erklärt Trainer Alexander Falatik, bei dessen Mannschaft zuletzt zwei Spiele in Folge ausgefallen sind. Um die Zahl der verbleibenden Spiele nicht zu groß zu halten, versucht der ASV die abgesagten Spiele schnell nachzuholen. Zuletzt trat der Tabellendritte am vergangenen Montag gegen die Turnerschaft Grefrath II an. Trotz eines Monats Zwangspause konnte die Mannschaft von Alexander Falatik die Punkte in der eigenen Halle behalten. Einfach war das nicht, wie Falatik erklärt: „Es ist ja nicht wie eine Vorbereitung, dass man härter trainiert. Man steckt dann zurück, weil man in Erwartung ist, zwei Tage später zu spielen – und dann kommt kurz davor die Absage. Dadurch, dass man sich auch keine Testspielgegner nimmt, kommt man aus dem Spielfluss raus.“

Die Herren des TV Erkelenz waren bis vor Kurzem noch von coronabedingten Absagen verschont geblieben – am Wochenende beim geplanten Spiel gegen die Zweitvertretung des ATV Biesel war es dann aber so weit. In der Vorwoche im Spiel gegen den HSV Rheydt II hatte der TVE Kontakt zu einem Infizierten. „Es war dann so, dass die Hälfte meiner Mannschaft positiv getestet wurde. Das konnten wir nicht mehr auffangen und mussten das Spiel absagen“, sagt Trainer Sascha Greifendorf. Terminiert ist die Nachholpartie beim ATV Biesel II nun für Freitag, den 11. März. Am Samstag, 12. März, steht für die Erkelenzer das reguläre Spiel bei Welfia Mönchengladbach an. Aus Gründen der Hallenbelegung habe es in Biesel keine Alternative gegeben.

Hier wird klar: Der Termin der Nachholspiele kann bei einer zu engen Taktung Einfluss auf die Ergebnisse haben. Die Erkelenzer hatten Ende Januar bereits eine ähnliche Situation, als sie am Freitag und dem darauffolgenden Sonntag auf die Platte mussten. „Nach 36 Stunden ist ein Amateursportler definitiv nicht fit genug, wieder 60 Minuten zu spielen“, macht Greifendorf deutlich. Nun sind es nicht einmal 24 Stunden, die zwischen den Partien liegen. Entsprechend kann es auch zu Meinungsverschiedenheiten kommen: „Da gab es auch mal Gegenwind von anderen Mannschaften, weil es nicht schnell genug ging. Da muss man aber verstehen, dass es teilweise nicht so einfach ist, wenn drei oder vier Anfragen gleichzeitig auf dem Tisch liegen“, sagt ASV-Trainer Falatik.