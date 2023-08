Neue Konzepte für neue Liga Wie der HSV Wegberg das Abenteuer Oberliga angeht

Vor allem Flexibilität in der Offensive und der Defensive standen in den vergangenen Wochen auf dem Trainingsplan. Für die Abwehr wurden dabei neue Formationen eingeübt, die in den ersten Testspielen schon erfolgversprechend aussahen. Aber auch im Angriff hat Wagner seiner Mannschaft neue Konzepte mit auf den Weg gegeben, um weniger ausrechenbar zu sein. „Jede Mannschaft, die uns gesehen hat, weiß ganz genau, was wir spielen. Deswegen brauchst du spätestens in der Rückrunde eine gewisse Flexibilität. Wir haben jetzt schon an Sachen gearbeitet, um nicht nur auf ein oder zwei Spielerinnen angewiesen zu sein“, erklärt Wagner.