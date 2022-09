Höchste Handball-Liga in der Vereinsgeschichte : Wie der HSV Wegberg in das Abenteuer Verbandsliga startet

Handball-Verbandsliga Der Aufstieg der Damen vom HSV Wegberg als Dritter der Landesliga kam überraschend – vor der Herausforderung scheut sich das Team aber nicht. Coach Siegfried Wagner erklärt, wieso er sich keine Gedanken um den Klassenerhalt in der höchsten Liga der Vereinsgeschichte macht.

Als die letzten Spiele der vergangenen Saison absolviert waren, ahnten wohl die wenigsten – und nicht mal die Mannschaft selbst – dass die Damen des HSV Wegberg mit ihrem dritten Platz den größten Erfolg der 48-jährigen Vereinsgeschichte eingefahren haben. Erst einige Tage später gab es die überraschende Gewissheit: Auch der Dritte der Landesliga steigt in die Verbandsliga auf– in einer so hohen Spielklasse war der HSV bisher noch nie vertreten. Am Wochenende geht die neue Saison los und obwohl die Wegbergerinnen als Nachrücker aufgestiegen sind – verstecken will sich die Mannschaft von Trainer Siegfried Wagner nicht. „Aufsteigen ist sehr viel schwieriger, als die Klasse zu halten – deswegen habe ich gesagt: Wir versuchen es“, sagt Wagner.

Kommen und Gehen

Der HSV wird im Grunde mit der Mannschaft der letzten Saison in die erste Verbandsliga-Spielzeit gehen. „Was Zugänge angeht, hat sich nichts ergeben. Wir hatten verschiedene Gespräche. Die Spielerinnen haben sich dann aber anders entschieden“, sagt Wagner, der dafür auch keine Abgänge von Leistungsträgerinnen kompensieren muss. Unter anderem Landesliga-Toptorschützin Johanna Beutler, die zu Beginn der letzten Saison für den Drittligisten PSV Recklinghausen gespielt hatte, bleibt in Wegberg. „Mit dem Kader kommen wir gut zurecht. Ich habe keine Angst, weil wir keinen Zugang haben – der Kader ist auch so groß genug. Dazu ist das Entwicklungspotenzial definitiv da“, betont Wagner.

So lief die Vorbereitung

Angesichts der neuen Herausforderung ging Wagner die Vorbereitung mit seinem Team ambitioniert an. Seit gut zwei Monaten absolvieren die HSV-Damen drei Einheiten in der Woche, dazu kamen einige Testspiele. „Die Vorbereitungsspiele waren durchwachsen. Weniger von den Ergebnissen her, sondern mehr von dem, was wir gespielt haben“, sagt Wagner. Gerade die in der Sommerzeit üblichen Urlaube standen einer besseren Vorbereitung teilweise noch im Weg. „Die Vorbereitung war insgesamt nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Weil einige Spielerinnen im Urlaub waren, haben wir nicht immer kontinuierlich trainieren können.“

Stärken und Schwächen

Gerade die Effektivität im Angriff fehlte in den Vorbereitungsspielen. „25 Fehlversuche sind einfach zu viel – die Konstanz, die wir in der Rückrunde hatten, hat mir gefehlt“, kritisiert Wagner. Dabei war gerade die Offensive in der vergangenen Saison besonders stark. Wegberg stellte den zweitbesten Angriff der Liga und hatte mit Beutler und Isabel Kaphahn zwei der besten Torschützinnen in ihren Reihen. Im Laufe der Vorbereitung lief es dafür defensiv immer besser. „Der Deckungsbereich war in den letzten zwei Spielen stark verbessert“, lobt der Trainer. Schwierigkeiten könnte es beim Saisonstart wegen einiger urlaubs- oder verletzungsbedingter Ausfälle geben. „Die ersten drei Spiele sind zum Warmwerden, danach geht die Saison los. Die Saison ist lang. Ab Anfang Oktober werden wir wieder konstanter sein.“

Prognose