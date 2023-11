Handball-Oberliga Wegberger Damen verlieren gegen Hiesfeld-Aldenrade

Nach der 24:29-Heimniederlage für die Wegberger Damenmannschaft zeigte sich Siegfried Wagner nicht zufrieden mit der Leistung. Besonders die schwache Angriffsleistung in der ersten Halbzeit habe ihm nicht gefallen, so der Trainer des HSV. Die zweite Halbzeit ging man daraufhin anders an, wie der Trainer sagt: „In der zweiten Halbzeit wollten wir durch schnelleres Spiel den Vorsprung der Gäste verkleinern.“ Doch das funktionierte nicht. Denn insbesondere in ihrer Offensivleistung war der Gegner dem HSV überlegen: Zwischenzeitlich lag Hiesfeld-Aldenrade nach Beginn der zweiten Halbzeit mit 20:11 vorne. Am Ende verloren die Handballerinen zu Hause mit 24:29.