Noch ein Erfolg bis zum Aufstieg HSV Wegberg reicht eine gute Phase zum Sieg

In den verbleibenden elf Minuten des ersten Durchgangs kassierte der HSV nur noch ein Tor, machte offensiv gleichzeitig aber so weiter wie zuvor und ging so mit einer klaren 22:14-Führung in die Halbzeitpause. Vor allem Johanna Beutler lief in diesen Minuten heiß und erzielte fünf ihrer insgesamt zwölf Treffer. Diese starke Phase der Wegbergerinnen kurz vor der Pause sollte letztlich spielentscheidend werden.