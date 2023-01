Deshalb läuft es beim HSV Wegberg so gut Ein Jahr wie im Rausch – und kein Ende in Sicht

So sieht die Vorbereitung aus

Eine richtige Vorbereitung gab es für die Wegbergerinnen ob der kurzen Pause nicht. Über Weihnachten war die Halle geschlossen, am Sonntag stand aber schon das Kreispokalspiel gegen Landesligist TV Beckrath an. Mit 27:18 zog Wegberg souverän ins Halbfinale ein, vor allem aber diente das Spiel als Test für den Ligaauftakt am kommenden Sonntag gegen den LTV Wuppertal. „Wir wollten das Pokalspiel unbedingt machen, um nicht ohne Wettkampfpraxis dazustehen“, sagt Wagner. Für den HSV beginnt mit dem Heimspiel der zweite Teil der Saison, in den Wegberg nun von der Pole-Position startet. „Ich kann nicht sagen, wir marschieren durch und werden Erster – das wäre vermessen. Sollten wir mal mehrere Verletzte haben, kann es schnell ganz anders aussehen. Wenn wir drei Spieltage vor Schluss immer noch da oben stehen, können wir darüber reden“, sagt Wagner.