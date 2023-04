Aufsteiger gelingt der Durchmarsch Der HSV Wegberg steigt in die Handball-Oberliga auf

Ligakonkurrent HSV Wegberg gewann mit 29:26 gegen Tabellennachbar Handball Oppum III. Der ASV Rurtal-Hückelhoven siegte kampflos. Weil der SSV Gartenstadt deutlich gegen den Turnklub Krefeld verlor, steht der ASV wieder mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze – der Aufstieg in die Bezirksoberliga liegt also wieder in der Hand von Trainer Damian Migdal und seiner Mannschaft.