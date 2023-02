Sieg gegen Wipperfürth und die Chance auf den Durchmarsch Wegberg-Damen schüttelt Verfolger ab

Einen Derbysieg und die Rückkehr an die Tabellenspitze – das brachte das Wochenende für die Bezirksliga-Herren des ASV Rurtal-Hückelhoven. Erst in der vergangenen Woche hatte der ASV die Tabellenführung an den SSV Gartenstadt abgeben müssen. Weil der SSV am Samstagnachmittag gegen den VT Kempen II aber nur Remis spielte, nutze Rurtal mit einem Sieg gegen Schlusslicht TV Erkelenz die Chance, wieder auf Platz eins zu klettern. Nach elf Minuten lag das Team von Trainer Damian Migdal mit 7:2 in Führung. Erkelenz stemmte sich zwar zwischenzeitlich gegen den deutlichen Rückstand, musste Hückelhoven bis zur Pause aber auf 10:18 davonziehen lassen. Der neue Tabellenführer ließ bis zum Ende nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit dem 31:19 souverän den zwölften Saisonsieg. „Leider standen wir uns selbst mit unserer fehlenden Abgeklärtheit wieder im Weg. Dieses Mal stimmte jedoch über große Teile des Spiels der Einsatz“, sagte Erkelenz-Trainer Sascha Greifendorf.