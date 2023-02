Aufstiegskampf im Handball HSV Wegberg weiter auf Kurs, Dämpfer für Rurtal

So eng geht es in der Verbandsliga der Frauen nicht zu, denn dort kontrolliert der HSV Wegberg weiter das Geschehen an der Spitze. Auch beim ATV Biesel ließ der Tabellenführer nichts anbrennen und gewann deutlich mit 41:29. Beide Mannschaften gingen krankheitsbedingt geschwächt in die Begegnung – Wegberg schien das zu Beginn besser ausgleichen zu können. Schnell war der HSV mit 6:1 davongezogen.