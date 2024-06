Saisonbilanz ASV Rurtal-Hückelhoven (Männer) Plötzlich erneut Meister

Andreas Heppner betont, dass die Mannschaft ohne Erwartungen in die Saison gegangen sei. Nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga habe keiner einen erneuten Aufstieg erwartet, dementsprechend locker sei man auch in der Vorbereitung in die neue Saison gestartet, berichtet der Trainer. Nach dem achten Spiel gegen Adler Königshof und dem damit achten Spiel ohne Niederlage seien die Ziele dann etwas ambitionierter geworden: „Ab dem Zeitpunkt war klar, das wird nichts mit einer lockeren Saison. Da waren wir Tabellenführer und das wollten wir bleiben“, so Heppner. Das Erfolgsrezept sei da besonders die Lockerheit gewesen, die die Herren des ASV auch aufs Spielfeld transportierten. Besonders lobt Trainer Andreas Heppner das Zusammenspiel zwischen Torhüter Henrik Bürger und der Abwehr, das besonders in der Rückrunde gut funktioniert habe. Dafür spricht, dass Rurtal in 16 der insgesamt 26 Spiele weniger als 25 Gegentore kassierte – insgesamt war der ASV die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in der Saison.