Handball : Trainer stellt Zusammenarbeit in Frage

Der ASV Rurtal Hückelhoven, hier mit Stanislav Meschkorudni beim Wurf, steckt in Problemen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Handball: Bei der ersten Herrenmannschaft des ASV Rurtal ist es unsicher, ob Jens Opitz weiter auf der Trainerbank sitzen wird. Die Wegberger Damen deklassieren den TV Beckrath im ersten Saisonspiel.

Von Anne Paulsen

Landesliga. Hülser Sportverein – ASV Rurtal-Hückelhoven 34:19 (16:8). In Hüls zeigte der ASV seine schlechteste Leistung bisher. „Null Einsatz, kein Wille zum Sieg, in den ersten 20 Minuten nur vier Tore geworfen und eine der Spielklasse unwürdige Abwehrleistung erbracht, so dass Hüls mit 33:19 gewinnen konnte“, zeigt sich Trainer Jens Opitz sehr enttäuscht. Mehr als 15 technische Fehler und 25 verworfene Bälle spiegeln wider, wie das Spiel im Angriff verlief. Es wurde kaum etwas von dem umgesetzt, was das Trainerteam Jens Opitz und Tobias Kremer fordert und im Training einstudiert. Auch die Trainingseinstellung ließ sich auf dem Platz wiedererkennen. Trainer Jens Opitz kündigt Konsequenzen an und stellt seine Position dabei in Frage: „Wenn ich der Mannschaft seit 16 Monaten als Trainer das Spielverständnis für die Landesliga nicht beibringen kann, muss ich den Fehler eben auch bei mir suchen und entsprechend reagieren.“ Ein Gespräch mit der Vereinsführung soll noch diese Woche stattfinden.

Landesliga-Damen. TV Aldekerk III – TV Erkelenz 1860 27:30 (12:19). Nach einem ausgeglichenen Start konnten die Gastgeber sich zunächst mit 8:4 absetzen. Das lag vor allem an technischen Fehlern der Erkelenzerinnen, doch stellten sie diese ein und führten zur 15. Minute mit 9:8. Der Aldekerker Spielfaden war gerissen und der ETV zog mit einem Tempospiel davon. Gestärkt kamen die Gastgeber aus der Pause zurück, und das Spiel wurde anschließend wieder knapper. Einige Schiedsrichterentscheidungen brachten zusätzliche Unruhe ins Erkelenzer Spiel, doch konnte nach einem 24:26 noch der sichere Sieg verbucht werden.

Bezirksliga. HSV Wegberg – ATV Biesel II 25:26 (14:13). Nur knapp unterlag der HSV dem Team des ATV. Dabei führten der HSV eine Viertelstunde lang recht sicher mit vier Toren, ehe der ATV langsam die Aufholjagd begann. „In dieser Phase haben wir ein wenig unsere Linie verloren und zu viele Bälle abgegeben, doch mit einer Führung gingen wir noch in die Pause,“ erklärt Trainer Matthias Couson. In der ausgeglichenen zweiten Halbzeit gab es am Ende dann durch acht Minuten Unterzahl für den HSV den Ausschlag zum Sieg für die Gäste.

Das Spiel des ETV wurde auf einen späteren Termin verlegt.

Bezirksliga-Damen. TV Beckrath II – HSV Wegberg 10:32 (4:15). Erfolgreicher hätten die Wegbergerinnen nicht in die Saison starten können. Mit 22 Toren im Plus nach dem ersten Spiel haben sie klar gemacht, dass sie in dieser Saison bis zum Letzten kämpfen und sich nicht auf einer Führung ausruhen. „Die neu formierte Mannschaft von Beckrath konnte sich selten im Angriff durchsetzen, wodurch wir zu sehr vielen Tempogegenstößen kamen“, erkennt HSV-Trainer Siggi Wagner.

ASV Rurtal-Hückelhoven – Tschft. Lürrip II 13:31 (7:14). Die Zusammenlegung der beiden Rurtaler Damenteams hatte Zeit zum Reifen, wurde aber gleich im ersten Spiel auf eine schwere Probe gestellt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase zu Beginn stand die Abwehr. Doch im Angriff wurde wieder der Pfosten anvisiert und auch die Siebenmeter wollten nicht im Netz landen. In der zweiten Halbzeit wollten die Gastgeberinnen zu viel und luden die Gäste so zu einfachen Tempogegenstößen ein.

Jugend HVN. Sportverein Straelen – TV Erkelenz 1860 22:23 (14:11). Nach einer harmlosen Abwehr zu Beginn, konnte die A-Jugend des SV bereits nach wenigen Minuten mit 5:1 davon ziehen. Bis zur zehnten Minute glich der ETV aber aus, da sie nun endlich im Spiel waren. Es entwickelte sich ein Hin und Her, das erst gegen Ende der zweiten Halbzeit sich zum Besseren des ETV wendete, dann aber wieder ausgeglichen wurde. „Hätten wir in der letzten Saison so ein Spiel wahrscheinlich wieder abgegeben, zeigten wir, was wir letzte Saison und auch in der Qualiphase gelernt haben“, freute sich Steffi Ritz über den Einsatz der Mädels, wodurch sie das Spiel schließlich noch gewannen.

Das Wegberger Spiel wird an einem anderen Termin ausgetragen.

TV Korschenbroich – TV Erkelenz 1860 22:21 (11:8). Die B-Jugend des ETV startete eher durchschnittlich in das Spiel gegen den TVK. Der Gastgeber führte über weite Teile der ersten Halbzeit mit vier Toren, der ETV verkürzte kurz vor der Halbzeitpause. Kurz nach Anpfiff kam dann die Zeit des ETV. Bis auf ein 15:15 kamen sie heran, ehe die Kräfte nachließen, die kurz zuvor mobilisiert wurden. „Wenn wir lernen von Anfang an präsent auf dem Platz zu stehen, kann es eben auch mal passieren, dass der Plan am Ende nicht ganz aufgeht“, sieht Steffi Ritz bei ihrer Mannschaft noch als kleines Defizit.