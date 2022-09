25:17-Erfolg über TV Erkelenz : Spitzenplatz für den ASV Rurtal-Hückelhoven nach Sieg im Derby

Handball Die Handball-Herren des ASV Rurtal-Hückelhoven führen dank eines 25:17-Erfolges über TV Erkelenz die Tabelle der Bezirksliga an. Derweil kassieren die Damen des HSV Wegberg in der Verbandsliga ihre erste Pleite der Saison.

Nachdem es in den ersten Wochen der Bezirksliga-Saison schon das direkte Duell zwischen dem HSV Wegberg und dem ASV Rurtal-Hückelhoven und das Spiel der Wegberger gegen den TV Erkelenz gab, stand am Samstag nun das dritte Handball-Lokalderby an: Hückelhoven war in Erkelenz zu Gast.

Als Aufstiegsaspirant ging die Favoritenrolle klar an den ASV, schließlich wartete Erkelenz noch auf den ersten Saisonsieg. Wie in der Vorwoche hatte der TV mit einem kleinen Kader zu kämpfen – trotzdem gestaltete sich das Spiel zunächst offen. Dem ASV gehörte zwar die Anfangsphase, davonziehen konnte das Team von Trainer Damijan Migdal allerdings nicht – der TV verkürzte auf 6:7 (17.). Eine achtminütige offensive Durststrecke der Erkelenzer nach einer ASV-Auszeit lenkte das Spiel dann aber erstmals in die Richtung des Favoriten. Mit einer 12:8-Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause. „Wären wir bis hierhin vorne wie hinten abgeklärter gewesen, hätte es auch enger sein können“, sagte TV-Trainer Sascha Greifendorf.

Der Start der zweiten Hälfte gehörte wieder dem HSV, der mit 20:16 in Führung ging. Wie in der ersten Halbzeit gab sich der TVA allerdings nicht auf. So entwickelte sich eine spannende Schlussphase. In der übernahm vor allem Regan Jones Verantwortung und verhalf seinem HSV so zum ersten Auswärtssieg der Saison. „Wir können verdient unseren ersten Auswärtssieg feiern“, sagte Co-Spielertrainer Matthias Couson. Die Damen des HSV mussten derweil ihre erste Niederlage in der Verbandsliga hinnehmen. Gegen den SV Wipperfürth setzte es für den Aufsteiger eine klare 27:40-Niederlage. Vor allem eine Schwächephase in der Mitte der ersten Halbzeit, in der der SV aus einem 9:7 ein 22:12 machte, war am Ende spielentscheidend.