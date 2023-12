Kreis Heinsberger Amateur-Handball Siegloses Wochenende für Handballer

Dabei lief die Saison für die Handballerinnen so gut an: Die ersten beiden Oberliga-Spiele konnten die Wegbergerinnen für sich entscheiden – der Einstieg in die Saison mit einem Derbysieg gegen den Rheydter TV sorgte für Euphorie bei den Aufsteigerinnen. Doch schon vor Saisonbeginn machte Siegfried Wagner, Trainer des HSV, deutlich, dass die Ansprüche an die Mannschaft in der neuen Spielklasse steigen würden und dementsprechend etwaige ernüchternde Ergebnisse in Kauf zu nehmen seien: „Wir wollen einfach eine gute Saison spielen und schauen, wie wir damit umgehen, wenn man nicht jedes Spiel gewinnt. Da werden schwierige Situationen kommen, aber darauf habe ich mich eingestellt“, erklärte er vor der Saison.