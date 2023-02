Personelle Dämpfer im Aufstiegskampf Hückelhovens schwierige Lage an der Tabellenspitze

Bis zur Winterpause war der ASV noch ungeschlagen, im Januar gab es dann gleich zwei Niederlagen in Folge und in 2023 bisher eine Punkteausbeute von nur fünf der möglichen zwölf Zähler. Zwischenzeitlich mussten die Rurtaler ihre eigentlich komfortable Tabellenführung sogar an den SSV Gartenstadt abgeben. Mit dem klaren 31:19-Derbysieg gegen den TV Erkelenz holte sich der ASV die Tabellenführung am vergangenen Wochenende allerdings vorerst zurück.