Schlussspurt der Saison Rurtal hofft noch auf Aufstieg, Erkelenz ist abgestiegen

Schlusslicht TV Erkelenz muss am nächsten Wochenende sein Abschiedsspiel aus der Bezirksliga bestreiten – der Klassenerhalt ist für den TVE, der sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert zeigte, nicht mehr möglich. Auch deswegen nutzte Trainer Sascha Greifendorf das Spiel gegen den VT Kempen am Samstag, um jungen Spielern Erfahrungen im Herrenbereich zu verschaffen – von der sie im besten Fall in der kommenden Saison in der Kreisliga A profitieren.