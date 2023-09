Erste Pleite in der Oberliga Starke Lauf des HSV Wegberg ist vorerst gestoppt

Aber auch Lobberich passte seine Taktik etwas an, kam jetzt wieder häufiger zu guten Abschlüssen und glich zum 22:22 (42.) aus. In der Schlussviertelstunde verließ den HSV dann mehr und mehr die Konzentration. „Das was uns in den letzten Monaten so stark gemacht hatte, war völlig weg. Wir haben Lobberich das Leben mit unvorbereiteten Würfen leicht gemacht“, kritisierte Wagner. Der TVL zog mit 28:25 davon, Wegberg kam nicht mehr ran und musste sich unter dem Strich mit 29:33 geschlagen geben.