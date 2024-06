Hinrundenbilanz HSV Wegberg (Frauen) Starke Premierensaison in der Oberliga

„Die Mannschaft ist so gut ausgebildet, dass wir mehrere Systeme spielen können“, betont Siegfried Wagner. Das sei auch in der Oberliga nötig, denn jedes Spiel bedürfe einer neuen Vorbereitung und entsprechenden Angriffs-, sowie Abwehrsystemen. Auch mit Umstellungen während des Spiels sei die Mannschaft gut zurechtgekommen: „Ich habe ein Gefühl dafür, wann sich was verändern muss. Ich arbeite so lange zusammen mit den Damen, dass sie verstehen, was ich möchte“, so Wagner. Er zeigt sich stolz: „Wir sind vollkommen zufrieden mit der Rückrunde. Wir haben als Aufsteiger nichts mit dem Abstieg zu tun und das als kleiner Verein, der sich noch nicht fest etabliert hat in der Liga ist das ein riesiger Erfolg“. Zwei der Top fünf Torschützinnen der Liga sind die Wegbergerinnen Isabel Kaphahn und Johanna Beutler – der Wegberger Angriff ist mit insgesamt 689 Treffern der fünftstärkste der Liga.