Derbysieg gegen Rheydt Gelungener HSV-Auftakt in Oberliga

Auch nach der Pause ging es eng weiter, nach fünf Minuten hatte Wegberg das Spiel zurück auf 15:14 gedreht und war mit dem 20:18 in der 42. Minute das erste Mal wieder mit zwei Treffern vorne. „Dann kamen fünf Minuten, die sehr wild waren“, sagte Wagner. Rheydt glich zehn Minuten vor Schluss zum 22:22 aus und zog gleich im nächsten Angriff eine Zwei-Minuten-Strafe und einen Siebenmeter. Die Gäste ließen die Chance auf die Führung per Strafwurf aber liegen und gaben das Spiel so zurück in die Hände der Wegbergerinnen. „Das hat das ganze Spiel gekippt“, betonte Wagner, dessen Mannschaft in der Schlussphase defensiv fast nichts mehr zuließ und bis zum Ende noch auf 29:24 davonzog. „Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gebracht“, sagte HSV-Trainer Wagner, der entsprechend ein positives Fazit zog: „Das Derby gewonnen trotz Nervosität, neue Liga, viele Leute in der Halle – von daher war das schon ein geiler Spieltag.“